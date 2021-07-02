台東連22天零確診 饒慶鈴籲周末再忍耐別鬆懈
台東縣長饒慶鈴今天指出，台東縣不僅連22天零確診，原22名確診者除1人死亡其餘均已出院，且解除隔離，疫情獲得控制，但請民眾周末再忍耐不串門子，嚴守防疫原則。
饒慶鈴今天下午召開台東縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會。
饒慶鈴說，台東縣不僅連22天零確診，過去2個群聚感染也解除警報，原22名確診者除1人死亡其餘均已出院，且解除隔離，被匡列者也都完成居檢，目前沒有新的狀況。
饒慶鈴呼籲，民眾防疫不能鬆懈，目前還在全國3級警戒，病毒沒有假期，民眾不串門子、不泡茶及打麻將，嚴守不群聚的防疫原則，切勿成為防疫破口。
饒慶鈴也談到7月首波疫苗施打作業，台東縣自今天起開放預約，預定5日開始施打。
她說，目前1至5類施打對象，台東馬偕、東基與聖母醫院預約已額滿；設籍台東65歲以上長者及55歲原住民長者，截至今日下午2時，診所尚有部分名額；16鄉鎮市衛生所預約也達9成4，僅剩長濱鄉、蘭嶼鄉及綠島鄉衛生所尚有名額。
饒慶鈴表示，中央此次撥給台東1萬4000劑莫德納（Moderna）疫苗，扣除矯正機關工作人員疫苗753劑，民眾共分配到1萬3247劑，施打對象包括第1至6類與第8類。
她說，台東縣這次疫苗施打將擴大至28個施打點，民眾可以分散預約、多點施打；開放多點施打，是為未來更多疫苗、更普及施打做準備。
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