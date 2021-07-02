劉櫂豪建議疫苗施打程序再精進 東縣府：維持預約制

台東今開放莫德納疫苗施打預約，仍有許多民眾反映網路塞車、電話不通等情況，立委劉櫂豪建議縣政府能更精進作法。台東縣政府表示，目前還是維持現狀。

台東縣政府今天開放預約7月5日疫苗施打，上午記者實測，配合的醫院網路故障，主要的鄉鎮市公所衛生所全部秒殺，一進入網站全部額滿，除蘭嶼、綠島和幾處偏鄉衛生所尚有餘額。

另外，開放的9間診所更是讓民眾諸多抱怨，陳姓民眾說，上午9時準時打電話，始終不通下午好不容易打通了，診所說已經額滿；另外，也有民眾在下午縣政府的防疫線上記者會中留言有診所「偷跑」事先預約。

劉櫂豪表示，今天服務處和自己及助理接獲許多民眾反映陳情，早上準時預約台東市衛生所的網路卻額滿秒殺，甚至許多民眾一早就到衛生所或診所排隊，還是被告知已額滿，讓民眾無所適從。

不少民眾只好選擇預約其他鄉鎮施打，但是此次接種對象大部分為65歲以上長者，對沒有交通工具或無家人接送的人，縣政府又無提供接送方式，造成施打非常大的不便利。

另外，台東縣政府採電話、網路雙軌制的預約方式，就第一線人員反映，電話預約實為協助民眾於電話中登錄網路系統，並非雙軌同步保留名額給電話預約。造成第一線防疫人員的業務負荷繁重，效率低落。

劉櫂豪建議台東縣政府參考宜蘭縣、台中市及高雄市的作法，縣政府主動將長者依民政系統造冊通知施打。除改善雙軌制預約方式，縣政府就65歲以上（原住民55歲以上）民眾的名單，應另規劃符合人口比例的施打地點，並造冊主動通知鄰近的施打地點與時間，減少長者預約、移動過程的不便與困擾，提高施打意願。

台東縣長饒慶鈴下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會時，對上述問題做出回應。

她表示，因中央撥給的疫苗有限，縣政府採取電話和網路預約才能精準施打量；再者撥給疫苗的時間不足，且避免群聚，採取電話和網路預約最適合。

有關診所亂象部分。饒慶鈴表示，部分診所排定的接種時間與衛生所提供接種時段不同，因此診所僅安排電話預約，後續縣政府將視狀況滾動修正預約方式。至於上午不少民眾反映有診所未依時間開放預約的情況，將請衛生局瞭解狀況，如經查獲屬實，未來將減配疫苗數量或不納入接種的處所。