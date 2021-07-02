快訊

林昶佐嗆柯反遭攤商怒嗆 柯文哲：講543的老百姓不想聽

加強市場防疫 花蓮縣府將開放市場人員疫苗施打

中央社 / 花蓮縣2日電

花蓮縣政府今天宣布，5日起將陸續安排縣內果菜、畜禽肉品批發市場等工作人員施打疫苗，預估將有逾650人接種；明天起擴大長者疫苗接種，將首度開放殘劑預約。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒今天指出，為避免發生台北果菜市場新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）群聚染疫事件，縣府函請行政院農業委員會將農業相關工作人員列為優先施打對象，經中央核定652人將陸續通知至花蓮慈濟醫院完成疫苗接種。

吳昆儒指出，首批核定名單包括果菜批發市場、畜禽肉品市場、屠宰場、漁市場、蔬果共同運銷、水稻（公糧）經收等第1線農業工作人員。

農業處指出，台北果菜市場規定，疫苗接種空窗期間，須持PCR陰性證明始能進場，縣內負責銷往北農的蔬菜由吉安鄉農會負責，縣府昨天已協助農會人員完成檢測作業，之後也會分批完成疫苗接種，維持縣內農產品市場穩定。

花蓮縣政府明天起連續3天，將擴大進行莫德納疫苗接種，施打對象為75歲以上長者及65歲以上原住民，全縣13鄉鎮共23處施打站，現場也首次開放殘劑候補。

衛生局長朱家祥重申，施打站每天上午7時30分開放登記候補，年滿18歲民眾可攜帶身分證、健保卡預約，每站每天最多候補7人，6名正取、1名備取，由現場人員通知施打，實際施打數量以當天剩餘殘劑數量而定。

莫德納疫苗 殘劑

延伸閱讀

民怨預約莫德納疫苗電話難打 花縣府籲到鄰近鄉鎮接種

花蓮預約莫德納接種網路「卡卡的」 縣府：一定打得到

花蓮明開放預約接種莫德納 暫不開放夜市營運

「打疫苗比騎機車更安全」 花蓮縣府籲民眾儘早接種

相關新聞

台東預約疫苗秒殺 劉櫂豪建議改善雙軌預約制並造冊

台東縣政府今開放預約7月5日起的莫德納疫苗施打，縣籍立委劉櫂豪說，全國疫苗總數雖還不足，但已逐批到位，施打率逐步提升，打...

花蓮莫德納來了 明起針對長者施打年滿18歲可預約殘劑

花蓮縣明起一連3天擴大針對75歲以上（原民65歲）施打莫德納疫苗，民眾預約相當踴躍，明天首日大花蓮地區花蓮市、吉安鄉幾近...

「防疫辛苦肚子要補」 基隆2議員送醫護便當、暖心物資

基隆市議員陳宜今天結合餐飲業送愛心給部立基隆醫院醫護人員，捐贈聚川園便當200個，希望7月12日全台灣有嶄新的一天，每個...

基隆西定路常爆水管 編列1.35億汰換12.6公里老舊管線

基隆市西定路自來水管線老舊，經常發生爆管，不僅影響民眾用水，對交通也常受波及，水公司第一區管理處汰換工程已完成設計，將編...

百名孕婦、長者等打疫苗 宜蘭人怨嘸動線管理

宜蘭縣今天開放72歲到74歲長者，可至醫療院所施打莫德納疫苗。不過，羅東聖母醫院一早擠滿不少孕婦和長者，現場秩序一度混亂...

影／基隆山海觀社區3千戶仍沒水 住戶：2天了誰受得了

自來水公司在瑞芳汰換舊管線，基隆市中正、信義區停水23小時，但觀海街有3千多戶的山海觀社區已2天了都還沒有水可用，水公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。