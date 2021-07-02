加強市場防疫 花蓮縣府將開放市場人員疫苗施打

花蓮縣政府今天宣布，5日起將陸續安排縣內果菜、畜禽肉品批發市場等工作人員施打疫苗，預估將有逾650人接種；明天起擴大長者疫苗接種，將首度開放殘劑預約。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒今天指出，為避免發生台北果菜市場新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）群聚染疫事件，縣府函請行政院農業委員會將農業相關工作人員列為優先施打對象，經中央核定652人將陸續通知至花蓮慈濟醫院完成疫苗接種。

吳昆儒指出，首批核定名單包括果菜批發市場、畜禽肉品市場、屠宰場、漁市場、蔬果共同運銷、水稻（公糧）經收等第1線農業工作人員。

農業處指出，台北果菜市場規定，疫苗接種空窗期間，須持PCR陰性證明始能進場，縣內負責銷往北農的蔬菜由吉安鄉農會負責，縣府昨天已協助農會人員完成檢測作業，之後也會分批完成疫苗接種，維持縣內農產品市場穩定。

花蓮縣政府明天起連續3天，將擴大進行莫德納疫苗接種，施打對象為75歲以上長者及65歲以上原住民，全縣13鄉鎮共23處施打站，現場也首次開放殘劑候補。

衛生局長朱家祥重申，施打站每天上午7時30分開放登記候補，年滿18歲民眾可攜帶身分證、健保卡預約，每站每天最多候補7人，6名正取、1名備取，由現場人員通知施打，實際施打數量以當天剩餘殘劑數量而定。