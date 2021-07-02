武陵農場池上夢幻繡球花喻希望 盼為疫情祈福
全國疫情3級警戒延長，武陵農場今天表示，近日園區內繡球花盛開，園方將部分繡球花剪下放進水池中，花飄水上宛如日本「花手水」，繡球花花語「希望」，盼為疫情祈福。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情3級警戒，武陵農場配合休園至7月12日。武陵農場指出，近日武陵農場內繡球花盛開，園方為疏花剪下部分花朵，並將剪下的繡球花放入水池中。
武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場擁有長達1公里的壯麗繡球花步道，原本就有約5公尺高的「花牆」及「花瀑布」景觀是網美、網紅及戀人相約打卡秘密景點，現又開創新的浪漫繡球花花池，將成為景觀新亮點。
胡發韜說，因花池宛如日式「花手水」，加上繡球花依不同顏色，花語分別是「希望」（白色及粉紅色）及「團聚」（紫色）與「圓滿」（藍色），希望藉著繡球花池能夠淨化、洗滌國人疲憊的身心靈，以充滿「希望」的繡球花花池，為台灣疫情祈福。
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