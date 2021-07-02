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花蓮莫德納來了 明起針對長者施打年滿18歲可預約殘劑

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
中央配送莫德納疫苗到貨，花蓮明起一連3天為長者接種，圖為上波疫苗接種。記者王燕華／攝影
中央配送莫德納疫苗到貨，花蓮明起一連3天為長者接種，圖為上波疫苗接種。記者王燕華／攝影

花蓮縣明起一連3天擴大針對75歲以上（原民65歲）施打莫德納疫苗，民眾預約相當踴躍，明天首日大花蓮地區花蓮市、吉安鄉幾近全滿；明天起也開放18歲以上民眾，到接種站現場預約殘劑，每站每天受理最多7人預約，縣府提醒，即使預約成功，仍須視殘劑數量而定，不一定打得到。

中央配送的莫德納疫苗到貨，花蓮從7月3日至5日起擴大接種，對象為75歲以上一般民眾、65歲以上原住民，全縣13個鄉鎮市都有接種站，這波預計施打約萬人，目前已有6700多人預約。

其中人口最密集的花蓮市和吉安鄉都相當踴躍，預約近全滿，壽豐鄉、新城鄉、萬榮鄉也都超過8成。縣府表示，施打時段為上午8時至12時，及下午1時至4時，僅接受預約完成者施打。

殘劑施打也從明天起開始，各接種站在施打前半小時，也就是上午7時30分，開放候補名單登記，每天最多7人，含6名正取及1名備取，年滿18歲民眾可攜帶身分證、健保卡到站預約，施打快結束前會通知到站施打，但必須視該站當天剩餘殘劑數量而定。

莫德納疫苗施打地點分布各鄉鎮，共23處，其中花蓮市在中華國小、吉安鄉在吉安國小、新城鄉北埔國小體育館、壽豐鄉在壽豐鄉文化中心、鳳林鎮在鳳林國小活動中心、光復鄉在光復高職、豐濱鄉在部立豐濱分院、瑞穗鄉在青蓮寺、玉里鎮在藝文中心、富里鄉在富里國小。

秀林鄉有崇德籃球場、銅門國小禮堂、秀林國小2樓禮堂3處；萬榮鄉有西林、馬遠及紅葉活動中心，和萬榮國小，一共4處；卓溪鄉在古風、卓溪、卓清、太平、立山及崙山6村聚會所。

花蓮縣明起施打莫德納疫苗，同時可在接種站現場預約登記殘劑接種。圖／縣政府提供
花蓮縣明起施打莫德納疫苗，同時可在接種站現場預約登記殘劑接種。圖／縣政府提供

莫德納疫苗 殘劑

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