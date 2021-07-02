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「防疫辛苦肚子要補」 基隆2議員送醫護便當、暖心物資
基隆市議員陳宜今天結合餐飲業送愛心給部立基隆醫院醫護人員，捐贈聚川園便當200個，希望7月12日全台灣有嶄新的一天，每個便當都有寫上溫馨的話「防疫辛苦，肚子要補」，讓醫護覺得很貼心。市議員張秉鈞及基隆國際同濟會、活力站蒟蒻屋、檳皇堅果養生網一起送出1500份暖心物資。
議員陳宜說，現在醫護人員最為辛苦，今天與中華民國蔬菜商業同業公會全國聯合會理事長呂清吉，結合餐飲業來送愛心，捐贈聚川園便當200個，希望7月12日全台灣有嶄新的一天。
為了感謝第一線防疫人員，議員張秉鈞及基隆國際同濟會、活力站蒟蒻屋、檳皇堅果養生網一起送出1500份暖心物資。
議員張秉鈞、莊錦田表示，感謝基隆同濟會的號召，讓還在醫院努力抗疫的醫護人員在短暫的休息時間有冰涼的甜品可以享用，希望簡單的愛心可以讓醫護人員感受到社會持續的關心跟打氣。也再次提醒，市民好友的防疫工作要持續做好，避免染疫也減輕醫院負擔。
張秉鈞說，感謝地方善心人士何榮樹連續兩年媒合各界人士贈與暖心物資，相信第一線醫護人員都可以感受到社會的溫暖。現疫情雖然趨緩，希望大家能繼續支持第一線醫護及抗疫人員，同時繼續配合防疫工作，讓此次疫情難關可以加速落幕。
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