台東預約疫苗秒殺 劉櫂豪建議改善雙軌預約制並造冊

台東縣政府今開放預約7月5日起的莫德納疫苗施打，縣籍立委劉櫂豪說，全國疫苗總數雖還不足，但已逐批到位，施打率逐步提升，打完後施打率18.07%可高於全國平均。他認為可改良為雙軌預約制，另參考宜蘭縣、台中市及高雄市的作法，主動造冊通知施打，可更簡化。

台東縣衛生局則表示，依照先前經驗，採預約登記制會讓疫苗使用更精準，登記者幾乎都會前往打疫苗，但造冊卻未必，可能形成浪費。至於雙軌預約制改善問題，可再討論。

今天民眾反映一早9點準時預約台東市衛生所，結果秒殺額滿，許多民眾一早排隊也是如此，只好選擇預約其他鄉鎮施打，但接種對象大部分是滿65歲長者，如果沒有交通工具或無家人接送，縣府又未協助，非常不便。