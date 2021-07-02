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基隆西定路常爆水管 編列1.35億汰換12.6公里老舊管線

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆西定路常爆水管，編列1.35億汰換12.6公里老舊管線。記者游明煌／翻攝
基隆西定路常爆水管，編列1.35億汰換12.6公里老舊管線。記者游明煌／翻攝

基隆市西定路自來水管線老舊，經常發生爆管，不僅影響民眾用水，對交通也常受波及，水公司第一區管理處汰換工程已完成設計，將編列1.35億預算、汰換長達12.6公里老舊管線。

立委蔡適應關注基隆市自來水老舊管線，爭取西定路老舊管線汰換工程，台灣自來水公司第一區管理處已完成相關設計，今天由第一區管理處長李慶興說明，蔡適應、市議員張秉鈞、民主進步黨基隆市黨部執行長施偉政到場。

李慶興表示，第一區管理處經過的相關設計及規劃後，準備來汰換西定路的老舊管線，總長度達到12.6公里、涉及用水戶數達1450戶，總工程天數達360個工作天，目前還需要基隆市政府的道安交通審核，順利的話8月底決標，會再來開一場說明會，更完整的把交通維持計畫來讓市民了解。

議員張秉鈞表示，西定路曾有多次老舊水管破裂的狀況，他與立委時常監督自來水公司的改善進度，此次水公司提出的方案，還需要基隆市政府的支持，才能一次性根本解決問題，這個部分他會來敦促市府，解決老舊管線的問題。

民進黨基隆市黨部執行長施偉政表示，西定路屬於雙向單線的道路，在進行管線汰換時，可能會造成交通黑暗期，所以希望水公司的交通維持計劃，能將影響降至最小。

蔡適應表示，日前西定路爆管，他與台灣自來水公司溝通，希望此處的老舊管線列為優先汰換，所以自來水公司提出了一個1.35億的計畫，來改善西定路沿線的大小管線，由於工期約360天、實際時間大概一年多，他也會持續關注自來水公司的發包狀況，讓老舊管線早日汰換完成。

今天由第一區管理處長李慶興說明，蔡適應、市議員張秉鈞、民主進步黨基隆市黨部執行長施偉政到場。記者游明煌／翻攝
今天由第一區管理處長李慶興說明，蔡適應、市議員張秉鈞、民主進步黨基隆市黨部執行長施偉政到場。記者游明煌／翻攝

基隆 蔡適應

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