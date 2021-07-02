百名孕婦、長者等打疫苗 宜蘭人怨嘸動線管理
宜蘭縣今天開放72歲到74歲長者，可至醫療院所施打莫德納疫苗。不過，羅東聖母醫院一早擠滿不少孕婦和長者，現場秩序一度混亂，就有民眾在場久候，認為沒有進行人流和動線管理，站著等至少得40分鐘。院方回應，依報到順序唱名部分人留下，其餘則安排至1樓和5樓等候，但卻沒人願意移動，就連警察到場也勸退不了。
民眾今早到羅東聖母醫院，認為現場「沒有人流跟動線管理，超過100名孕婦及老人都擠在大廳。」也有人直呼可怕，自己預約9點到10點，結果站著等快2個小時，填資料後又要繼續等，大嘆「為什麼不可以做好分流呢？」
院方表示，為讓殘劑壓到最低量，改由現場報到，較容易湊足10人，先前施打人數並不多，流程相當順暢。不過，今天預約接種人數255位，現場依報到順序唱名留下20至30人，並請其餘民眾先至其他樓層休息區等候，以保持1.5公尺安全距離。
儘管如此安排，實際移動者並不多，就連員警到場勸說也沒轍。羅東聖母醫院說道，因為民眾怕過號就打不到疫苗，所以沒人肯移動。有鑑於此，院方將調整報到方式，避免類似狀況再發生。
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