花蓮練習曲書店辦名人講座 蕭青陽等人線上開講

位在花蓮新城老街上的練習曲書店，創辦人胡文偉以書店開啟地方創生，邀請名設計師蕭青陽、齊柏林之子齊廷洹等人到社區辦講座，受到疫情影響，7月起改為線上講座，報名熱烈。

胡文偉與台電租用場地，改建為藝廊及講座空間，去年起受經濟部中小企業處輔導，推出「練習曲文創x新城藝術電力公司」講座，曾邀請知名音樂創作者方文山演講，為小鎮注入新的生命力。

胡文偉說，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，全台第3級警戒，今年7月起跑的講座包括3日設計大師蕭青陽、17日齊廷洹等講座都改為線上開講，8、9月包括鄭宜豪、阮振吉及簡志明等講座，則視疫情狀況調整舉辦模式。

胡文偉說，過去舉辦講座，參加人數不多，且外縣市人為多數，這次現場講座報名名單，發現超過6成是花蓮本地人，看到文化種子在地方漸漸萌芽，明天將舉辦的蕭青陽講座報名表單，已有上百人報名，報名持續開放中。

胡文偉說，線上講座完全免費，民眾可在留言區與老師、主持人雙向問答互動，活動採網路報名https://goolink.cc/hX8ce完成後將有專人回覆講座連結，只要在講座開放時間內，點選連結就能上線參與。

蕭青陽將於明天下午2時30分至4時，以「從在地釀出的設計」為主體，分享故事島、普悠瑪號設計案例，融入在地設計契機；17日下午2時到4時由齊廷洹主講「延續看見台灣的夢」講座。