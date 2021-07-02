影／基隆山海觀社區3千戶仍沒水 住戶：2天了誰受得了

自來水公司在瑞芳汰換舊管線，基隆市中正、信義區停水23小時，但觀海街有3千多戶的山海觀社區已2天了都還沒有水可用，水公司今天派水車前往送水，並查明原因，但到今天中午為止，進水量還是未正常，住戶打開水龍頭仍沒有水，住戶氣炸「這麼熱沒有水，太誇張」。

市議員張顥瀚今天上午到社區協助了解沒水情況，他表示，為配合瑞芳汰管工程，基隆市中正、信義區6月30日到7月1日停水23小時，但因工程上的延誤，到隔日下午4時才完整體工程，導致山海觀社區足足停水2天，他要求自來水公司應檢討工程和供水的問題，民眾配合停水，但卻在炎炎夏日及疫情期間沒水可用，應立即改善。

山海觀社區副主委前里長曾秀菁說，今天中午12時30分，山海觀社區的進水量還是未恢復正常，早上水公司已有派人來查原因，要求再加快派人員先來處理。

立委蔡適應秘書施裕仁也到場，他說，因為水壓問題，山海觀已2天沒水可用，很多居民向服務處陳情，協調水公司先派水車協助送水，並早日正常供水。

水公司第一區管理處副處長李基城說，針對山海觀社區還沒有水的問題，向用水戶表示抱歉，因施工復水需要一段時間，已會同社區對於進水設備進行調控，調控後目前進水算是正常的，還要持續觀察，如果有問題會再隨時來做。