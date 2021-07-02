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南方澳餐廳老闆投身民防逾30載 暖心贈警百份便當
宜蘭蘇澳的阿海海鮮餐廳老闆黃智偉在地經營30多年，同時也在南方澳民防分隊服務。近來有感於疫情衝擊，他思索要為社會盡份心力，因此開啟「防疫便當」送暖之路，以感謝第一線的防疫人員。黃智偉說，今天特別準備132份海鮮便當送給羅東警分局，為波麗士們加油打氣。
「藉由自己小小的力量，希望可以給所有防疫第一線人員大大的溫暖。」黃智偉提到，本身參與南方澳民防分隊逾30年，時常配合警方執法，深知其勤務的辛苦，加上此次疫情影響，便開始規劃防疫便當之路。
為了準備上百份餐點，黃智偉今天特別店休，一大早5點便開始張羅，除了炒米粉、配菜，裝好一個個便當，加上蘇澳到羅東車程，時間真的緊湊。羅東警分局長陳信璁表示，老闆在地方熱心公益，平時相當支持警察工作，感謝他在疫情期間，特別準備拿手的海鮮便當，為同仁加持鼓勵。
不只羅東警分局，黃智偉從6月開始送餐，第一站先到礁溪警分局，接著是三星警分局、蘇澳警分局、蘇澳海巡隊，以及台北榮總蘇澳分院，迄今製作逾500份美味、份量十足的海鮮便當。其實，黃智偉經營餐廳之餘，熱心公益不遺餘力，伸援資助創世基金會、冬之陽愛心基金會，還有在地國中小學等單位，以幫助社會上需要之人。
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