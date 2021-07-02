嘉明湖解渴了 山友期待微解封山屋出現預約熱潮
日前鋒面帶來降雨，嘉明湖水位上漲已達8分滿，為近2年來最滿水位。許多山友今天指出，等待新冠肺炎疫情在12日以後能微解封擁抱山林，嘉明湖沿線2處山屋已出現預約熱潮。
配合新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫，嘉明湖暫時封閉，嘉明湖山屋清潔員倪智堂昨天例行工作巡視步道，走到嘉明湖畔時，意外發現之前湖水只有5分滿的嘉明湖「變胖了」，已有8分滿。
「太高興了」倪智堂今天說，前幾天鋒面過境，「嘉明湖拚命地喝，渴很久了」。
嘉明湖熊出沒企業社高山協作員邱冠中表示，近來乾旱，嘉明湖從去年初就慢慢變瘦，今年4月過後就只剩5分滿的水位，「這次喝飽了，是近2年來最胖的時候」。
全國防疫3級警戒後，林務局台東林管處取消嘉明湖及向陽山屋床位預定。嘉明湖恢復正常水位，許多山友指出，期待7月12日後山林管制能微解封。
台東林管處表示，已有山友上網預約7月12日以後2處山屋床位，平常日不多，例假日均超有200名預約，但因防疫降載床位，每個山屋將僅開放35個床位，2個山屋合計70個床位。
台東林管處指出，目前只是預訂，若中央沒有降級，會退回已預訂山友的付款。
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