新住民防疫推外送異國美食 移民署宜蘭站周周吃

國內疫情警戒期間，民眾無法在店內用餐，只能外帶或叫外送在家吃，移民署宜蘭縣服務站人員也是一樣，品嘗的不是常見的便當，而是各國美食。宜蘭縣服務站主任簡玉屏分享，餐點全是新住民姊妹親手料理，同仁平均每周訂購1到2次，除了可以減輕她們經濟負擔，自己也能藉此嘗鮮。

三級警戒之後，宜蘭縣服務站的通譯志工服務暫停，儘管如此，服務站人員電話關懷仍不間斷，得知新住民經營餐廳雖受疫情影響，仍有餐點外送，剛好站內也有用餐需求，便開啟異國美食之旅。

簡玉屏說，「疫情期間壓力大，這是中午的小確幸。」迄今陸續品嘗泰國、印尼、菲律賓等各國料理，其中又以菲律賓新住民製作的紅醬空心麵最印象深刻，她大讚是冷熱皆宜、食用方便的道地菲式料理。

菲律賓籍占全縣外來人口6%，除了117位新住民，其餘1198名全是移工。縣府於6月12日、13日在南方澳進行外籍漁工快篩，宜蘭縣服務站配合執行，並鼓勵逾期外來人口主動聯繫、篩檢。簡玉屏提到，菲籍人士有其慣用母語，服務站聯繫上更加困難，多虧該國新住民從中協助。