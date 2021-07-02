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基隆計程車、貨運司機今打疫苗 司機：保護乘客和自己
北北基桃運輸業從業人員包括計程車司機、貨運司機及平台外送員等，今天開始施打。基隆有3千多人分6天在培德駕訓練開打，今天要接種300人，一名計程車司機說，打了有保障，對自己和乘客都有保障。
交通部因應國內疫情警戒升級，為提升運輸業從業人員執業安全，台北市、新北市、基隆市及桃園市等4個疫情較嚴重地區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等，有9萬9千餘名從業人員，今天起開始接種疫苗。
基隆市部分，今天安排在培德路「培德」駕訓班，今天預定安排施打300人，基隆監理站站長賴文德說，將分成6天施打，計程車司機、貨運司機等符合資格對象總共有3192人，其中貨運司機有330人。
今天來施打的多為計程車司機，計程車停滿駕訓班。一名計程車司機說，依照政府的規定來施打，打了有保障，對自己和乘客都有保障。
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