合法取得股權 宜蘭欣芮國際度假酒店力拚3年後營業

日前網媒報導，纏訟多年喜來登宜蘭渡假酒店股權及信託受益權拍賣爭議案定讞，創辦人張世鈺勝訴。欣芮國際度假酒店昨天指出，高等法院4年前就把張世鈺的天外天國際育樂股份有限公司股權判屬貝門股份有限公司，貝門合法取得宜蘭喜來登酒店股權，並更名為「欣芮國際度假酒店」，天外天公司跟他人的債務糾紛，與貝門無關，以免外界誤解。

位於宜蘭三星鄉的這起大型酒店開發案延宕十餘年，欣芮國際度假酒店董事長劉貴富表示，張世鈺當年成立天外天公司，與美國雷曼兄弟控股之力新公司共同開發「喜來登宜蘭渡假酒店」，力新公司出資6億元全數到位，惟因98年間美國雷曼兄弟控股公司破產，牽連力新資產管理公司，導致酒店財務緊縮工程而停擺多年。

之後，貝門股份有限公司歷經波折、輾轉多年後取得天外天國際育樂股份有限公司股權，接手開發喜來登宜蘭渡假酒店，並更名為「欣芮國際度假酒店」。

劉貴富指出，貝門股份有限公司取得經營權後，張世鈺提出請求確認其股權存在民事訴訟，台北地院一審判決張世鈺敗訴；張世鈺不服，先後三度向高等法院提出上訴與申請再審，均遭高院駁回。

貝門公司合法取得股權後以欣芮名義著手開發，劉貴富說，欣芮酒店自106年9月15日向宜蘭縣政府重新取得建造復工以來，不斷遭遇有心人士各種流言蜚語抹黑，例如指摘積欠工程款、仍有債權糾紛等，意圖阻撓工程進行，令人遺憾。