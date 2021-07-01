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塞嘴不成點燃鞭炮塞屁股！14惡煞暴力押人教訓用這招

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
點燃鞭炮塞屁股！14惡煞暴力押人恐嚇竟用這招。記者游明煌／攝影
點燃鞭炮塞屁股！14惡煞暴力押人恐嚇竟用這招。記者游明煌／攝影

余姓男子等14人被控以排解糾紛為幌子，涉嫌暴力手段押人教訓，如有不從，持玩具槍恐嚇「吃子彈」等，還有一名被害人屁股被塞鞭炮點燃，基隆地檢署今天依妨害自由等罪嫌將余男等14人起訴。

基隆地檢署起訴書指出，余男等人涉嫌以幫人排解糾紛為手段，以暴力手段押人到山區等處毆打或者教訓，讓被害人害怕屈從。

起訴書說，余男等人在108年7月12日下午，在基隆市安樂區強押洪姓男子上車，前往瑞芳區瑞芳火車站後山後，余男命陳姓、張姓及黃姓男子包圍洪男，不讓其離去，以此強暴方式，剝奪、限制洪男行動自由。

余男等又電召張姓等人前來會合，命張手持攝影機，之後由余男拿鞭炮1綑塞入洪口中，欲點燃該鞭炮時，遭洪男撥落，而未點燃造成傷害。不料，反而激怒余男等人，分持矽膠條、鋁棒等物共同毆打洪男身體。

誇張的是，余男命洪男趴在地上，臀部朝上，再將已點燃的鞭炮塞入洪男臀部處施放，施暴結束後由余開車載洪男返回住處後離開。之後洪男擔心再被毆打，變賣重型機車交付現金。

基隆 瑞芳 火車站

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