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台東市觀光夜市復業 停工45天攤商嗨：終於有工作了
台東21天零確診，台東市觀光夜市今天晚間恢復營業，管制攤位為原來的1/3，已45天未營業的攤商開心表示「終於有工作了」。首日動線順暢未見擁擠人潮。
配合新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，台東2個最大的傳統夜市於5月16日配合停業迄今，攤商約1個半月無法營業，面臨龐大經濟壓力，生活幾乎難以支持下去。
因台東已多日零確診，台東市觀光夜市促進會日前向台東縣政府提出恢復營業，並提出管理和防疫計畫，台東縣政府同意今天晚上恢復營業。
歇業45天，上午攤商就忙著整理和準備食材，開心迎接恢復營業的第一天，下午4時太陽還熱烘烘，台東市正氣北路的觀光夜市已有攤商開始擺攤，民眾也遵守量體溫、實聯制，迫不及待進入，彼此尚能保持適當距離。
台東副縣長王志輝在主管單位財政及經濟發展處長盧協昌陪同下前往視察，原本有12個攤位，今天先開放45個攤位。
「等很久了」賣鴨頭的老闆說，休息很久了，很開心終於有工作。賣香腸的老闆則表示，1個半月沒做生意了，他會做好防疫措施。
台東市觀光夜市促進會常務監事羅永豐表示，感謝縣政府能讓夜市重新營運，按照縣政府的意思，先開放45個攤位，攤商都很高興。
2個進口處管制人員表示，正氣北路的觀光夜市以外縣市遊客為主，目前3級警戒尚未解除，因此夜市不會有爆滿情況，也會視人群擁塞情況管制進入。
台東縣長饒慶鈴表示，疫情期間，縣政府持續針對人潮聚集的公共場所331個熱點加強消毒防疫不間斷，夜市未恢復營業前每週至少2次清消，有條件開放後將採營業前、收攤後及隔日清早，在鄰近商圈店家全面各再消毒1次，避免任何可能的環境污染傳播。
縣府提醒消費者確實做到實名制登入，維持安全社交距離，市場場域內僅提供消費者外帶、外送服務，現場禁止飲食、內用及邊走邊吃。
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