宜蘭縣旅館安全設備今抽查 消防局：符合規定

有鑑於彰化縣喬友大樓惡火奪走4條人命、多人受傷，宜蘭縣政府消防局為避免消防安全設備故障、失效釀災，今日立即派員抽查轄內防疫旅館、部分重點旅館。消防局長徐松奕表示，本次抽查旅館皆符合消防法規定，將持續對業者加強消防安全檢查。

消防局指出，依據消防法規定，旅館管理權人應落實消防安全設備設置及維護、遴用防火管理人加強場所用火用電安全，並使用具合格防焰標示之地毯及窗簾，以防止火焰延燒。

至於消防局今日檢查重點，除了救人的警報和排煙設備，還有室內消防栓、滅火設備如滅火器，以及避難逃生設備如緩降機等。徐松奕提到，若發現消防安全設備、防火管理或防焰規制違反規定，將開立限期改善通知單，要求業者於期限內改善，且依限複查。