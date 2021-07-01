宜蘭5輛專責救護車因應疫情 民間募資改造「分艙分流」

國內疫情持續延燒，加上Delta變異株在社區爆群聚感染，消防人員站在防疫最前線，載送確診者或疑似確診個案時，都得穿著全套防護裝備。為守護防疫人員安全，「大蘋果小太陽」活力平台募資，上億科技開發有限公司、超群壓克力有限公司則以壓克力板改造宜蘭縣政府消防局5輛救護車，透過加裝「氣密空間」，大幅降低消防救護人員染疫的風險。

因應Delta變異株的超強傳染力、染疫後的高重症率，消防人員得要全副武裝值勤；近來天氣炎熱高溫，前線人員穿著防護裝備悶熱不適，完成勤務後，還得落實車內裝備器材的清潔、消毒，並貼上膠膜隔離前後座，相當耗時費力。

「大蘋果小太陽」創辦人陳圓圓表示，起初服務對象為長者和小孩，後來因緣際會認識消防隊的朋友，近年多次捐贈偏鄉消防隊車輛、器材和物資，此次疫情推動防疫救護車的改裝。

上億科技開發有限公司負責人楊冠威曾任義消，且對醫護工作充滿熱情。因體認疫情嚴峻和變種病毒的驚人傳染力，他利用壓克力板改裝專責救護車內的醫療艙，讓輕症確診者坐在獨立艙內，與前方駕駛座的消防救護人員進行「分艙分流」。

消防局長徐松奕表示，此次民間捐贈、改裝專責救護車成「空間分艙、人員分流」，取代傳統的一次性貼膜，增加氣密性且更環保，讓救護人員多一層保護。