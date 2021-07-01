快訊

郭台銘買BNT疫苗快抵台了？劉宥彤這樣說

7歲柔道童「重摔27次亡」登BBC 外國網友怒斥：根本謀殺

宜蘭5輛專責救護車因應疫情 民間募資改造「分艙分流」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民間出錢出力改裝宜蘭縣5輛專責救護車。圖／宜蘭縣政府消防局提供
民間出錢出力改裝宜蘭縣5輛專責救護車。圖／宜蘭縣政府消防局提供

國內疫情持續延燒，加上Delta變異株在社區爆群聚感染，消防人員站在防疫最前線，載送確診者或疑似確診個案時，都得穿著全套防護裝備。為守護防疫人員安全，「大蘋果小太陽」活力平台募資，上億科技開發有限公司、超群壓克力有限公司則以壓克力板改造宜蘭縣政府消防局5輛救護車，透過加裝「氣密空間」，大幅降低消防救護人員染疫的風險。

因應Delta變異株的超強傳染力、染疫後的高重症率，消防人員得要全副武裝值勤；近來天氣炎熱高溫，前線人員穿著防護裝備悶熱不適，完成勤務後，還得落實車內裝備器材的清潔、消毒，並貼上膠膜隔離前後座，相當耗時費力。

「大蘋果小太陽」創辦人陳圓圓表示，起初服務對象為長者和小孩，後來因緣際會認識消防隊的朋友，近年多次捐贈偏鄉消防隊車輛、器材和物資，此次疫情推動防疫救護車的改裝。

上億科技開發有限公司負責人楊冠威曾任義消，且對醫護工作充滿熱情。因體認疫情嚴峻和變種病毒的驚人傳染力，他利用壓克力板改裝專責救護車內的醫療艙，讓輕症確診者坐在獨立艙內，與前方駕駛座的消防救護人員進行「分艙分流」。

消防局長徐松奕表示，此次民間捐贈、改裝專責救護車成「空間分艙、人員分流」，取代傳統的一次性貼膜，增加氣密性且更環保，讓救護人員多一層保護。

救護車 疫情 Delta變異株

延伸閱讀

竹科確診女曾回宜蘭 足跡曝光羅東轉運站、華南銀

新竹確診案到過宜蘭 縣府公布足跡

竹科女感染源不明 6月足跡遍布新北、宜蘭與新竹市

對抗變種病毒有解？感染科權威提2策略

相關新聞

宜蘭5輛專責救護車因應疫情 民間募資改造「分艙分流」

國內疫情持續延燒，加上Delta變異株在社區爆群聚感染，消防人員站在防疫最前線，載送確診者或疑似確診個案時，都得穿著全套...

福和1551停駛基隆通勤族憂心 公路總局找其他業者接手

福和客運今天發出公告，因疫情及大環境經營不易等因素，造成營運困難，將於8月起停駛營運。福和客運僅剩基隆到新店的1551線...

台商回饋家鄉齊抗疫 慨捐羅東聖母醫院千件隔離衣

全球疫情延燒，為防疫盡份心力，台商牛仔褲大廠如興股份有限公司攜手山華企業股份有限公司，在柬埔寨代工生產防護衣、隔離衣，銷...

影／看了好心酸！街友翻找垃圾桶找到燒餅當場吞下肚

基隆市政府大樓旁一處垃圾桶，日前有一名街友在垃圾桶翻找，有民眾目擊他找的不是資源回收物而是食物，好不容易他找到一塊民眾丟...

花蓮市圖推防疫閱讀箱 明天中午起登記好書免費送到家

三級警戒持續，各地圖書館封閉，讓不少愛看書的人沒辦法借閱實體書。花蓮市立圖書館貼心推出防疫閱讀箱，以「選主題不選書」方式...

台東觀光夜市今有條件恢復營業 45攤販開心備料

台東市正氣路觀光夜市今天正式有條件恢復營業，有意設攤的45攤販一早開始備料。攤販開心說：「等了1個半月，終於可以賺錢了」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。