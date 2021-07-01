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台商回饋家鄉齊抗疫 慨捐羅東聖母醫院千件隔離衣

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台商如興、山華回饋家鄉，捐贈羅東聖母醫院千件隔離衣。記者林佳彣／攝影
台商如興、山華回饋家鄉，捐贈羅東聖母醫院千件隔離衣。記者林佳彣／攝影

全球疫情延燒，為防疫盡份心力，台商牛仔褲大廠如興股份有限公司攜手山華企業股份有限公司，在柬埔寨代工生產防護衣、隔離衣，銷售東南亞、日本、歐美國家等。有感於國內疫情，雙方在三星鄉前鄉長黃錫鏞、立治科技董事長特助鄭國勳牽線下，慷慨捐贈羅東聖母醫院1000件隔離衣，今天由院長馬漢光代表受贈。

民間企業愛心不間斷，如興、山華回饋家鄉，近期兩大貨櫃的防護衣、隔離衣抵台，陸續捐贈臺北榮總、部立基隆醫院等醫療機構。黃錫鏞表示，「企業的熱心和行動力讓我們感佩」，因為上周五與羅東聖母醫院募款中心聯繫、確認需求數量後，對方這周一就從高雄出貨，捐贈的千件隔離衣於昨日抵達宜蘭。

羅東聖母醫院院長馬漢光說，醫院使用隔離衣消耗量大，每日都是好幾百件，今天受贈的隔離衣將會運用在一般篩檢站。「防疫期間，我們對所有捐獻都很感恩，『子彈』比較多，在防護上也比較安心。」

羅東聖母醫院受贈千件隔離衣，院長馬漢光表示感謝。記者林佳彣／攝影
羅東聖母醫院受贈千件隔離衣，院長馬漢光表示感謝。記者林佳彣／攝影
台商如興、山華回饋家鄉，捐贈羅東聖母醫院千件隔離衣。記者林佳彣／攝影
台商如興、山華回饋家鄉，捐贈羅東聖母醫院千件隔離衣。記者林佳彣／攝影

羅東 疫情 漢光

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