影／看了好心酸！街友翻找垃圾桶找到燒餅當場吞下肚

基隆市政府大樓旁一處垃圾桶，日前有一名街友在垃圾桶翻找，有民眾目擊他找的不是資源回收物而是食物，好不容易他找到一塊民眾丟棄的燒餅，當場就拿起來吃，吞下肚的畫面，讓人看得十分心酸。

基隆市列冊街友有30多人，有的會去翻找街頭垃圾桶找資源回收物變賣，但日前有民眾錄下的畫面顯示，這名街友在基隆市政府大樓旁一處垃圾桶，不斷翻找東西，好不容易他找到一塊民眾丟棄的燒餅，當場就拿起來吃，畫面讓人看了很心酸。

民眾勸他不要撿垃圾食物來吃，還當場給了街友一塊剛買的葱油餅，要他不要再撿垃圾桶食物吃，不乾淨，街友點頭示意離去。

基隆的街友多在文化中心、基隆火車站、廟口夜市附近一帶流竄，基隆廟口夜市5月封到7月12日，有民眾說，有的街友會去廟口找一些剩食，但近來廟口夜市關了，少了食物來源，有的去翻找垃圾桶找吃的。

民眾說，街友四處流竄，還在垃圾桶找吃的，恐形成防疫破口，建議市府應早日為街友施打疫苗。

市議員童子瑋說，這位撿垃圾桶食物的街友先前沒看過，可請社會處、警方再了解、協助，街頭可能實際上還有未列冊街友。市議員鄭文婷表示，街友是社會的問題，撿垃圾桶的食物有衛生問題，也恐成防疫破口，請社會處再多了解、關心、協助。

基隆市政府社會處副處長駱文章說，基隆市列冊30位街友，疫苗已撥放下來，目前正在安排施打的時間跟地點。針對街友都有持續關懷及協助，以往也有轉贈善心人士捐贈的物資、餐券等，避免餓肚子的情況。（影片由讀者提供）