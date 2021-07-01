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基隆為4大市場約1600名攤商接種疫苗

中央社 / 基隆1日電

基隆市府今天起為信義、仁愛、成功及果菜4處市場攤商施打疫苗，預計共有1600名攤商接種疫苗，市長林右昌表示，攤商施打疫苗不僅能保護自己，也保護消費者，大家都安心。

林右昌上午在市府產業發展處同仁陪同下，前往市場視察施打情形，有攤商當面向林右昌感謝市府好意，施打疫苗後能增加保護力，也有信義市場攤商說，信義市場控管做得很好，且攤商篩檢全都過關，歡迎消費者前來採買，林右昌則感謝大家配合，叮嚀攤商施打疫苗後要多休息、多喝水。

林右昌指出，市府今天起為4處市場攤商施打疫苗，他前來關心施打情況，施打場所空間與次序規劃非常好，市府會盡快為攤商施打疫苗形成保護力，保護攤商和消費者。

林右昌說，基隆市對市場管理率全國之先採取「2罩1套」（口罩、面罩和手套），很高興市府的倡議得到中央支持，作為全國批發市場的防疫指引，更希望疫情趕快持續趨穩，在中央評估下能盡快讓大家恢復正常生活。

林右昌表示，這陣子第3級警戒，在全民都齊心努力下，疫情有趨緩情形，基隆市一週內也有2天沒有新增新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診個案，大家繼續努力這幾天不要放鬆，希望12日能順利解封，這也是全民共同的期待。

此外，林右昌說，在攤商完成2劑疫苗施打前，市府每14天會為公有市場合法攤商做一次快篩，希望能讓傳統市場是安全的消費環境，大家都放心就能多一些消費。

疫苗 林右昌 基隆

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