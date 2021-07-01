花蓮海岸線原民頭目 舉辦驅疫祭儀為台灣祈福

國內新冠肺炎疫情持續，花蓮縣豐濱鄉原住民族頭目今天分別舉辦阿美族及噶瑪蘭族驅疫祭儀，以族語循傳統儀式，祈求祖靈保護族人、守護台灣人民。

阿美族總頭目黃新喜、噶瑪蘭族頭目潘春福及港口部落事務組長許金財依序擔任主祭，今天上午分別在北回歸線地標廣場及芭崎隧道口前，為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，舉辦聯合驅疫祭儀，未到場的頭目以視訊方式參與祈福。

黃新喜以阿美族語向祖靈表示「疫情非常嚴重，請您傾聽我們的痛心訴求，庇佑疫情不要再擴散，我們為您們準備了豐盛的食物有酒、檳榔、香菸，請接受我的請求，謝謝。」

潘春福以噶瑪蘭族語呼喊「請聽我們的訴求，阻攔疫情，不要讓它進入我們這裡，使我們孩子工作順利身心愉快，請您們一直向前走阻擋疫情。」

隨後許金財用阿美族語以芒草與酒象徵驅逐疫情，以樹藤阻絕病毒於外，確保鄉內部落族人及全國人民的身心健康，同時祈求出海捕魚的族人平安、部落的農作可以豐收、消除族人焦慮不安情緒、獲得心靈上的平靜。

祈福儀式簡單隆重，一同參與的鄉長江莉婷說，疫情期間，公所配合中央規定做好防疫規範，希望透過祈福儀式，祖靈能賜給族人更多的智慧、力量，在疫情期間都能平安喜樂。