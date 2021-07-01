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花蓮市圖書館推出防疫閱讀箱 全縣免費宅配到家

中央社 / 花蓮縣1日電

新冠肺炎疫情，全台第3級警戒依舊，各地圖書館持續閉館，花蓮市立圖書館推出「防疫閱讀箱」，明天中午開放登記申請，縣內免費宅配書籍到家，不用出門也可以暢讀消暑。

花蓮市長魏嘉賢今天指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫第3級警戒，花蓮市立圖書館線上提供8萬多本電子書免費借，這次再推出50個防疫閱讀箱，共10個主題選擇，書籍就會送到家。

魏嘉賢指出，防疫閱讀箱是跨鄉鎮服務，只要憑有效花蓮縣圖書館個人及家庭借閱證，每個證號都可申請一個書箱，只要在花蓮境內，通通免費寄到家，借閱時間是28天，到期可續借一次，可就近至公共圖書館還書箱投遞歸還。

防疫閱讀箱依不同年齡層閱讀需求，設有生活休閒、投資理財、食譜、小說、漫畫、童書等10個主題，花蓮市立圖書館長陳怡琳表示，每個主題由館員挑選出7至10本書籍，經紫外線除菌箱消毒後裝箱，隨機贈送市長親手寫的書籤。

陳怡琳表示，預約時間為2日中午12時起跑，在BeClass活動連https://reurl.cc/O05MmR填寫申請表單，圖書館會於登記後3個工作天內免費郵寄並發電子信件給申請人，並附上已寄件的郵件號碼，讓民眾可以在郵政網站上隨手查詢書箱的配送進度。

圖書館 新冠肺炎 魏嘉賢

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