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台東觀光夜市今有條件恢復營業 45攤販開心備料
台東市正氣路觀光夜市今天正式有條件恢復營業，有意設攤的45攤販一早開始備料。攤販開心說：「等了1個半月，終於可以賺錢了」。
觀光夜市促進協會常務監事羅永豐說，正氣路總計120攤，扣除娛樂攤位96攤，昨天邀集攤販討倫後，有45攤願意設攤，大家都很期待。
正氣路觀光夜市配合政府防疫，自5月16日起暫停休業，但隨著三級警戒延後，1個半月來攤販生計也大受影響，紛紛喊話希望恢復營業。
縣府昨天防疫記者會由縣長饒慶鈴宣布有條件營業，包括提供2分之1攤位，總量分流管制、實聯制登記、戴口罩及量體溫，一律外帶禁邊走邊吃等。
今天早上不少攤販也開始備料，有攤商將停擺1個半月的生財工具拿出來曬太陽，也有攤商擦拭整理攤位，大家臉上都露出笑容。
「能做多少算多少，至少有收入。」陳姓攤販說，停業期間，他沒符合資格申請政府補助，家裡開銷真的快沒了，好不容易等到恢復營業，有錢進來就好。
另攤販表示，現在還是疫情期間，知道一定不太會有遊客，但起碼有擺攤就有希望，也呼籲大家買東西不忘配合防疫。
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