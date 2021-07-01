基隆今起為4大市場攤商打疫苗 成功、果菜、信義、仁愛

基隆市成功、仁愛市場都已復市，市府今天起開始為基隆4大傳市場的攤商造冊進行疫苗施打，包括成功、果菜、信義、仁愛市場，至於其他傳統市場，市府也正在造冊通知。

仁愛市場、果菜市場分別已完成406、605人快篩都為陰性，信義市場昨天也完成280人快篩，之前包括成功市場、仁愛市場及果菜市場等的篩檢結果也全部都是陰性。市長林右昌昨晚在臉書說，市府預定今天開始為仁愛、果菜、成功、信義基隆4大主要傳統市場的攤商造冊進行疫苗施打，其他傳統市場也會造冊通知。

至於基隆市72-到74歲長者莫德納疫苗施打，安排在7月5、6日兩天，全市7區共10處，共157里的時

間地點規畫指定施打處，林右昌提醒所有符合資格的長者，不用預約、不用排隊，一定打得到，

僅需要攜帶疫苗接種通知單、健保卡、莫德納疫苗接種評估及意願書，於指定時間前往即可，疫苗接種通知單在昨天都已發送至各家戶。 市府有貼心的提供有需要的民眾免費 防疫公車、防疫計程車及復康巴士，有需要的民眾可和居住地轄內區公所或里長聯繫。