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刺網漁具實名制明上路 宜蘭祭獎金推回收廢棄刺網

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府推廢棄刺網回收活動，以每公斤15元作為獎勵。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府推廢棄刺網回收活動，以每公斤15元作為獎勵。圖／宜蘭縣政府提供

行政院農委會漁業署推動刺網漁業漁具實名制，宜蘭縣政府於6月初完成縣內宣導和輔導作業，明天起將展開查核，違者最重可處15萬元罰鍰，並沒收漁獲和漁具；縣府鼓勵漁民回收廢棄刺網，以每公斤15元作為獎勵，活動期限到10月底。

刺網漁具作為台灣常見捕撈作業方式，具有造價成本低、高效率、操作方式簡易、節省能源等優點。縣府指出，刺網作業易造成「混獲」情形，衝擊海洋生態甚鉅；部分刺網漁具受強大海流拉扯、斷裂，可能纏住海洋生物或行進間的船舶螺槳，加上刺網漁具容易被礁岩卡住、覆蓋礁岩區，致使礁岩棲地功能降低。

配合漁業署政策，縣府派員到漁港輔導漁民進行刺網實名制，且按規定刺網漁業漁船出港前，應於網具兩端浮球或旗幟、每間隔50公尺以內的浮子標示漁船統一編號，浮子小於8公分或無浮子者，浮子網至少標示1處，以利稽查辨視。7月1日起，若未依規定標示或標示不實者，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，且沒收漁獲物和漁具。

另外，縣府辦理廢棄刺網回收活動，經去除浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物的廢棄刺網，每公斤獎勵金15元，期限到10月31日。凡設籍宜蘭縣的漁民可事先致電預約，並攜帶網具到烏石港、南方澳漁港等暫置區回收。縣府表示，由於回收獎勵經費有限為45萬，有意者請盡早預約，頭城烏石港預約可洽陳先生03-977-7873，蘇澳南方澳漁港則聯繫陳小姐03-996-8511。

刺網漁業漁具實名制明上路，違者最重可處15萬元罰緩。圖／宜蘭縣政府提供
刺網漁業漁具實名制明上路，違者最重可處15萬元罰緩。圖／宜蘭縣政府提供

漁民 漁業署 實名制

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