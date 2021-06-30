刺網漁具實名制明上路 宜蘭祭獎金推回收廢棄刺網

行政院農委會漁業署推動刺網漁業漁具實名制，宜蘭縣政府於6月初完成縣內宣導和輔導作業，明天起將展開查核，違者最重可處15萬元罰鍰，並沒收漁獲和漁具；縣府鼓勵漁民回收廢棄刺網，以每公斤15元作為獎勵，活動期限到10月底。

刺網漁具作為台灣常見捕撈作業方式，具有造價成本低、高效率、操作方式簡易、節省能源等優點。縣府指出，刺網作業易造成「混獲」情形，衝擊海洋生態甚鉅；部分刺網漁具受強大海流拉扯、斷裂，可能纏住海洋生物或行進間的船舶螺槳，加上刺網漁具容易被礁岩卡住、覆蓋礁岩區，致使礁岩棲地功能降低。

配合漁業署政策，縣府派員到漁港輔導漁民進行刺網實名制，且按規定刺網漁業漁船出港前，應於網具兩端浮球或旗幟、每間隔50公尺以內的浮子標示漁船統一編號，浮子小於8公分或無浮子者，浮子網至少標示1處，以利稽查辨視。7月1日起，若未依規定標示或標示不實者，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，且沒收漁獲物和漁具。