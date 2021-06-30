台東7月2日起開放疫苗施打預約 新增65歲以上長者

7月新冠肺炎疫苗擴大接種，台東縣開放7月2日開始電話和網路預約，5日起開始施打，這次新增第8類65歲至74歲長者施打。

台東縣長饒慶鈴今天召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會。

饒慶鈴表示，台東縣20天零確診，累計22例確診。中央7月首波撥配1萬3247劑莫德納疫苗，台東將持續開放第1至6類民眾，並新增第8類65至74歲長者（原住民55歲以上）預約；另外5月9日前已施打第1劑AZ疫苗者可預約施打第2劑AZ疫苗。

饒慶鈴說明，這次疫苗施打採用電話及網路預約雙軌制，7月2日上午9時開放預約至7月4日止。此次第5類增加居家式和社區式長照機構及身障機構照服員與服務對象、文健站照服員、原家中心社工預約施打。

第1至5類對象，想在台東市施打者，請到台東馬偕、基督教醫院、聖母醫院網站預約；在台東市以外鄉鎮施打，以網路（https://wecanhelp.ttpush.app/reservation）或電洽鄉鎮衛生所預約。

至於設籍台東65歲以上長者及55歲原住民長者，想在台東市施打者，可網路預約或電洽台東市衛生所及8間市區診所（李惠雄、小太陽、陳明正、豐田、關強、李文正、蔡明宏、尤憲明診所），不在台東市施打者，可網路預約或電洽15鄉鎮衛生所，卑南鄉另有初鹿診所協助接種；而非設籍台東的長者，電洽16鄉鎮衛生所預約。