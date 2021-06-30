快訊

新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

台東7月2日起開放疫苗施打預約 新增65歲以上長者

中央社 / 台東縣30日電

7月新冠肺炎疫苗擴大接種，台東縣開放7月2日開始電話和網路預約，5日起開始施打，這次新增第8類65歲至74歲長者施打。

台東縣長饒慶鈴今天召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會。

饒慶鈴表示，台東縣20天零確診，累計22例確診。中央7月首波撥配1萬3247劑莫德納疫苗，台東將持續開放第1至6類民眾，並新增第8類65至74歲長者（原住民55歲以上）預約；另外5月9日前已施打第1劑AZ疫苗者可預約施打第2劑AZ疫苗。

饒慶鈴說明，這次疫苗施打採用電話及網路預約雙軌制，7月2日上午9時開放預約至7月4日止。此次第5類增加居家式和社區式長照機構及身障機構照服員與服務對象、文健站照服員、原家中心社工預約施打。

第1至5類對象，想在台東市施打者，請到台東馬偕、基督教醫院、聖母醫院網站預約；在台東市以外鄉鎮施打，以網路（https://wecanhelp.ttpush.app/reservation）或電洽鄉鎮衛生所預約。

至於設籍台東65歲以上長者及55歲原住民長者，想在台東市施打者，可網路預約或電洽台東市衛生所及8間市區診所（李惠雄、小太陽、陳明正、豐田、關強、李文正、蔡明宏、尤憲明診所），不在台東市施打者，可網路預約或電洽15鄉鎮衛生所，卑南鄉另有初鹿診所協助接種；而非設籍台東的長者，電洽16鄉鎮衛生所預約。

台東 衛生所 AZ疫苗

延伸閱讀

台東熱氣球嘉年華活動 縣長饒慶鈴：一定舉辦

台東獲補14000劑莫德納疫苗 7月5日開打

台東市區2夜市 7月1日起有條件開放

病毒不會認疫苗 饒慶鈴：建議有疫苗就先打

相關新聞

宜蘭明開放72歲至74歲預約 後天開打疫苗

宜蘭縣連續5天「嘉玲」，居家隔離降至15人，累積確診維持在96位。縣內疫苗施打年齡層逐步開放，自7月2日開始，將輪到72...

法鼓山防疫送愛 南投偏鄉學童65筆電、嘉義50防疫帳篷

法鼓山用教育和關懷協助安度疫情，法鼓山僧團29日深夜，將捐贈原民學童使用的全新筆電65台，順利運抵南投縣信義鄉；今天上午...

減輕消防員負擔 花蓮捕蜂捉蛇改由農業處招標外包

花蓮縣一年捕蜂捉蛇件數超過2000件，目前仍由消防人員負責，是全台少數幾個縣市之一；縣議員魏嘉彥為減輕打火兄弟工作負擔，...

宜蘭一期稻作收割 林姿妙視察公糧收購現況

宜蘭縣最大宗農作物水稻正值收割期，縣長林姿妙日前到五結鄉農會孝威穀倉視察，了解稻穀收購及相關防疫措施。由於現階段仍是三級...

疫情影響民眾宅在家 台東米價逆勢漲

受到疫情影響，民眾宅在家料理，主食白米需求量增加，也帶動台東一期稻穀價格，目前1包60公斤上漲50至100元不等，網購白...

7月汽機車燃料費開徵 台東監理站提供網路繳納

汽機車燃料使用費7月1日開徵，因應疫情，台東監理站提供監理服務網或手機監理服務APP網路繳納服務，同時車主可持繳納通知書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。