基隆再加零 台灣體育總會、基隆體育會捐6台救命神器

基隆市今天又是0確診，市長林右昌下午在線上記者會中，代表接受台灣體育總會理事長汪輝與基隆市體育會理事長鄭錦洲捐贈6台HFNC（救命神器），將分別送給長庚基隆醫院，部立基隆醫院、三總基隆分院及礦工醫院使用。

台灣體育總會理事長汪輝除了捐贈基隆之外，同時也捐贈其他縣市，包括屏東縣5台、嘉義縣5台、嘉義市3台；HFNC經鼻高流量氧氣治療系統，該機器的氧氣流量很大，經鼻子導管可將氧氣送到肺部末端，對治療新冠肺炎患者呼吸道症狀很有效果，讓患者不致面臨缺氧，被稱作「救命神器」。

林右昌說，這批由台灣體育總會、基隆市體育會捐贈的救命神器，將分別送給長庚基隆醫院3部，部立基隆醫院、三總基隆分院及礦工醫院各1部，相信將會發揮最大的效能，守護基隆市民的生命安全。

林右昌指出，基隆市今天再次+0，不過很多市民都很關切所謂「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象」，但這些對象都是造冊後送交中央相關部會核定，將疫苗直接撥到醫療院所，再通知大家接受施打，等到相關作業完成之後，就會通知大家。