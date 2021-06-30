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新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

基隆再加零 台灣體育總會、基隆體育會捐6台救命神器

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆再加零，台灣體育總會、基隆體育會捐6台救命神器。圖／基隆市政府提供
基隆再加零，台灣體育總會、基隆體育會捐6台救命神器。圖／基隆市政府提供

基隆市今天又是0確診，市長林右昌下午在線上記者會中，代表接受台灣體育總會理事長汪輝與基隆市體育會理事長鄭錦洲捐贈6台HFNC（救命神器），將分別送給長庚基隆醫院，部立基隆醫院、三總基隆分院及礦工醫院使用。

台灣體育總會理事長汪輝除了捐贈基隆之外，同時也捐贈其他縣市，包括屏東縣5台、嘉義縣5台、嘉義市3台；HFNC經鼻高流量氧氣治療系統，該機器的氧氣流量很大，經鼻子導管可將氧氣送到肺部末端，對治療新冠肺炎患者呼吸道症狀很有效果，讓患者不致面臨缺氧，被稱作「救命神器」。

林右昌說，這批由台灣體育總會、基隆市體育會捐贈的救命神器，將分別送給長庚基隆醫院3部，部立基隆醫院、三總基隆分院及礦工醫院各1部，相信將會發揮最大的效能，守護基隆市民的生命安全。

林右昌指出，基隆市今天再次+0，不過很多市民都很關切所謂「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象」，但這些對象都是造冊後送交中央相關部會核定，將疫苗直接撥到醫療院所，再通知大家接受施打，等到相關作業完成之後，就會通知大家。

針對市場攤商何時施打疫苗？林右昌說，市府一直非常積極處理傳統市場的防疫工作，現在成功市場已經完成復市、仁愛市場也在29日復市，日前完成仁愛市場406人篩檢、果菜市場已完成605人快篩、信義市場今日預計要完成280人快篩，之前包括成功市場、仁愛市場及果菜市場的篩檢結果全部都是陰性，接下來會在7月1日開始為這4個市場的攤商造冊進行疫苗施打，其他傳統市場也會造冊通知。

基隆再加零，台灣體育總會、基隆體育會捐6台救命神器。圖／基隆市政府提供
基隆再加零，台灣體育總會、基隆體育會捐6台救命神器。圖／基隆市政府提供
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基隆再加零，台灣體育總會、基隆體育會捐6台救命神器。圖／基隆市政府提供
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基隆 體育 林右昌

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