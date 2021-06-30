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蔡英文：取得疫苗超過526萬劑 未來兩個月擴大加速施打

宜蘭明開放72歲至74歲預約 後天開打疫苗

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣府將從7月2日開始，依序為75歲以上、原住民65歲以上長者，安排注射莫德納疫苗。聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影
宜蘭縣府將從7月2日開始，依序為75歲以上、原住民65歲以上長者，安排注射莫德納疫苗。聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影

宜蘭縣連續5天「嘉玲」，居家隔離降至15人，累積確診維持在96位。縣內疫苗施打年齡層逐步開放，自7月2日開始，將輪到72至74歲縣民、55歲以上原住民接種。另外，縣長林姿妙表示，昨日篩檢宜蘭果菜批發市場483人、宜蘭縣肉品市場股份有限公司294人，結果皆為陰性。

衛生局長徐迺維說明，隨著年齡層逐漸往下開放，人數越來越多，如82歲以上長者約1萬6千人、75歲至81歲人數約1萬8千人，而65歲以上更達4萬多人，已經超過衛生所可提供能量，因此提出擴大疫苗注射服務量能方案，共有7家醫院、7家合約診所加入疫苗注射行列。

縣府將從7月2日開始，依序為75歲以上、原住民65歲以上長者，安排注射莫德納疫苗，其通知單已透過民政系統陸續發放。同日，72至74歲（55歲以上原住民）縣民也能施打疫苗，衛生局指出，該年齡層人數多，將不再使用民政系統通知，而是開放預約，明起至7月5日，民眾可透過電話或網路向醫院預約，至於診所則以電話為主。

受理預約施打疫苗的醫院、診所分別為陽明交大醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院、臺北榮總蘇澳分院、臺北榮總員山分院市區門診部、礁溪杏和醫院，以及王維昌診所、林耳鼻喉科診所、李碧峰小兒科診所、周明偉診所、藍正州小兒科診所、劉醫師小兒科診所、維揚診所。

另外，縣府依循照中央指示，開放55歲以上原住民可以施打疫苗，不只醫院，還安排南澳鄉、大同鄉衛生所為主要負責單位，將於7月5日起進行接種服務。

宜蘭縣府提出擴大疫苗注射服務量能方案。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府提出擴大疫苗注射服務量能方案。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭72歲至74歲縣民（55歲以上原住民）明起可預約疫苗施打。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭72歲至74歲縣民（55歲以上原住民）明起可預約疫苗施打。圖／宜蘭縣政府提供
民眾可透過網路或電話向縣內7家醫院預約接種疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
民眾可透過網路或電話向縣內7家醫院預約接種疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
民眾可向縣內7家診所電話預約接種疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
民眾可向縣內7家診所電話預約接種疫苗。圖／宜蘭縣政府提供

莫德納疫苗 衛生所 原住民

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