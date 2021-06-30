宜蘭人買節能電器臨櫃辦退稅 6月較上月增3成
綜所稅申報倒數最後一天，民眾得要把握機會。財政部北區國稅局宜蘭分局和羅東稽徵所統計，宜蘭縣仍有3000多人尚未完成報稅，臨櫃服務今日加班至晚上7點，網路申報則到凌晨。另外，宜蘭分局長黃美麗表示，最近天氣熱加上疫情關係，民眾宅在家不出門，新購節能冷氣機的數量增加。
綜所稅課長張淑娟提到，依照近2年經驗，綜所稅申報最後一日的人潮反而不會最多，又遇上疫情三級警戒，不少民眾為了避免移動，都認真學習網路報稅。截至今日中午，宜蘭溪北民眾申報率約97%，尚有 1500人未辦理。羅東稽徵所表示，溪南地區也有3%、約1800位縣民還沒完成。
時序進入炎炎夏日，宜蘭分局最近受理不少節能電器退還減徵貨物稅的申請。銷售稅課長姜慧霖說道，宜蘭的退稅案件有其季節性，前陣子常下雨，民眾多採買除濕機，近期則是冷氣機；自2019年6月迄今統計退稅案件，冷暖氣機占比5成5，除濕機為25%，後者較其他縣市來得高。
姜慧霖補充說明，退稅優惠延長至2023年6月14日，也提醒民眾留意，購買後次日起6個月內完成申請，「因為有些人時間算得太剛好，只差1、2天而沒法辦退稅。」宜蘭分局表示，今年6月平均每日臨櫃送件申請量，比起5月增加3成，由於疫情期間，仍呼籲民眾善加利用線上申請管道，在家辦退稅。
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