疫情衝擊 創世基金會花蓮分會發票、善款減少2成

新冠肺炎疫情，全台防疫第3級警戒，仰賴發票募集作為植物人服務經費的創世基金會，也受到衝擊。創世花蓮分會社區服務員李屏力說，以花蓮為例，善款及發票減少2成。

李屏力指出，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，5月起全台升至防疫第3級，疫情導致店家關店，商家撤除發票箱，民眾消費習慣改為網購，捐贈發票機會大為降低，全台創世基金會5月發票捐贈量較去年同期減少200萬張，嚴重衝擊服務經費。

李屏力表示，花蓮服務個案約80案，包括植物人、近似植物人狀態（無身障證明也可申請）、65歲以上或原住民55歲以上臥床長者，有明確護理需求者，因應3級警戒，雖暫停到宅服務，但仍持續電話關懷，與個案保持聯繫。

創世基金會花蓮分會統計，今年5月起的善款及發票至少衰退2成，服務仍在苦撐中，呼籲民眾將發票寄送至創世各服務據點，或至財政部電子發票整合平台綁定創世基金會捐贈碼「919」，協助度過難關。