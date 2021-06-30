減輕消防員負擔 花蓮捕蜂捉蛇改由農業處招標外包

花蓮縣一年捕蜂捉蛇件數超過2000件，目前仍由消防人員負責，是全台少數幾個縣市之一；縣議員魏嘉彥為減輕打火兄弟工作負擔，提案要求將相關業務移轉農政單位辦理，獲連署通過，農業處已向中央爭取經費，將委託廠商並結合義消執行，預計今年內上路。

魏嘉彥說，捕蜂捉蛇並不是「消防法」賦予消防員的職責，消防員在背負救護、打火的沈重任務下，還要兼職捕蜂捉蛇的為民服務工作，不但辛苦，且因捕蜂捉蛇非消防專業，還得面臨高風險，他曾接獲消防員陳情，縣內就曾有消防人員摘蜂巢時被螫傷送醫的案例。

他表示，多個外縣市已將捕蜂捉蛇業務外包，只剩下花蓮等少數縣市，還是全天由消防弟兄負責。他在今年初縣議會第19屆第13次臨時大會中提案，要求移轉給農政單位辦理，提案獲得縣議員張懷文、楊華美連署通過，日前兩局處已完成協調，確認捕蜂捉蛇所需的人員設備、保險等預算經費，將由農業處主責編列。

縣府農業處表示，經計算出勤件數，換算所需經費，估算全年經費約需1000餘萬元，已向中央爭取，獲同意補助一半共520萬元，其餘由縣府自籌。本月24日在議員連署下，已同意縣府先行墊付下半年度預算，近日將上網招標，預計最快今年上路，屆時會由義消系統及外包廠商共同執行。