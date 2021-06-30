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宜蘭一期稻作收割 林姿妙視察公糧收購現況
宜蘭縣最大宗農作物水稻正值收割期，縣長林姿妙日前到五結鄉農會孝威穀倉視察，了解稻穀收購及相關防疫措施。由於現階段仍是三級警戒，她呼籲農友落實防疫，以維護人員和作業場所的安全。
全國只有宜蘭縣，一年只收穫一期稻作，林姿妙說道，因農地有適當時間休息，生產出的稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透，品質相當好。最近適逢稻米收割期，也是疫情警戒期，她特別前往縣內最大稻穀乾燥中心孝威穀倉，關心公糧收購和防疫措施。此外，縣府呼籲農友不青割、不搶割，且在稻穀收成送往各農會或烘乾場繳交時，得要遵守各項防疫管制作為。
五結鄉農會於6月15日開始收購公糧，為了配合政府防疫措施，五結鄉農會理事長蔡展指出公糧經收時期，進出人員需全程配戴口罩、每日測量體溫、配合實聯制，而農友繳交稻穀，採拖板車「1進1出」管制、人員留在車內等待，且車輛間保持1公尺防疫距離。
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