宜蘭一期稻作收割 林姿妙視察公糧收購現況

宜蘭縣最大宗農作物水稻正值收割期，縣長林姿妙日前到五結鄉農會孝威穀倉視察，了解稻穀收購及相關防疫措施。由於現階段仍是三級警戒，她呼籲農友落實防疫，以維護人員和作業場所的安全。

全國只有宜蘭縣，一年只收穫一期稻作，林姿妙說道，因農地有適當時間休息，生產出的稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透，品質相當好。最近適逢稻米收割期，也是疫情警戒期，她特別前往縣內最大稻穀乾燥中心孝威穀倉，關心公糧收購和防疫措施。此外，縣府呼籲農友不青割、不搶割，且在稻穀收成送往各農會或烘乾場繳交時，得要遵守各項防疫管制作為。