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55歲以上中低收原民 健保全額補助7月開跑

中央社 / 台東縣30日電

55歲以上中低收原住民保費自7月1日起全額補助，立法委員陳瑩表示，希望政府這項措施對於經濟弱勢的原住民長者，可以減輕壓力。

陳瑩今天表示，就目前補助原住民經濟弱勢健保費的社會救助規定，70歲以上由衛生福利部全額補助，65歲至69歲則由地方政府編列預算補助，55歲至64歲之原住民，目前僅有基隆、桃園等4縣市編列預算補助。

為讓補助55歲以上中低收原住民健保費規定全國統一，她去年審查2021年度預算時，提案要求衛生福利部應編列預算全額補助，通過並於今年7月1日開始施實。

陳瑩解釋，依照去年9月公布最新的「108年全體原住民簡易生命表」，全體國人平均餘命為80.86歲，原住民平均餘命為73.10歲，原住民平均餘命比全體國人少7.76歲，差距將近10歲的平均餘命，歷年來並未明顯縮短，此為中低收原住民健保費補助年齡下降為55歲的主要原因。

另依照原住民族委員會每4年製作「台灣原住民族經濟狀況調查」報告，原住民低收入戶比例為5.6%（人）、全體國人為1.35%，原住民經濟弱勢情形遠高於全體國人。

陳瑩表示，她於2017年爭取原住民長者適用「長照服務」年齡應降為55歲；2019年爭取原住民長者申請「假牙補助」年齡降為55歲。她積極爭取原住民長者適用社會福利措施的年齡規定，應全面降為55歲，目的是希望透過各項政府對長者的照顧，促進提升原住民長者健康。

她表示，7月1日實施新制「55歲以上中低收原住民長者健保費全額補助」，希望對於經濟弱勢的原住民長者，可以減輕其經濟壓力。

原住民 保費

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