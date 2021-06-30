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疫情影響民眾宅在家 台東米價逆勢漲

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
受到疫情影響，民眾宅在家料理，主食白米需求量增加，也帶動台東一期稻穀價格，目前1包60公斤上漲50至100元不等。記者尤聰光／攝影
受到疫情影響，民眾宅在家料理，主食白米需求量增加，也帶動台東一期稻穀價格，目前1包60公斤上漲50至100元不等。記者尤聰光／攝影

受到疫情影響，民眾宅在家料理，主食白米需求量增加，也帶動台東一期稻穀價格，目前1包60公斤上漲50至100元不等，網購白米宅配訂單，訂單量是平日的1到4倍，算是疫情期間逆勢成長。

關山鎮米國學校主任彭衍芳說，去年開始受到疫情影響，白米需求就開始增加，今年疫情更加嚴峻，訂單量大幅暴增，光5月份訂單是過去平日1到4倍，一天都有2件以上，農會都在加班出貨。

台東一期稻作開始陸續採收，隨著疫情持續影響，也帶動穀價跟著上漲，目前一期稻每包稻穗60公斤收購價，漲了新台幣50元至100元之間，擔心二期稻作能否順利插秧的農民，心情都開心了。

關山鎮農會總幹事邱美玲說，主要疫情關係，民眾在家煮飯變多了，白米需求跟著多起來，價格直接反映在稻米上。另台東地區農會總幹事李建通表示，目前市區稻穀收購價也漲。

「白米價格好當然開心啊！」鹿野林姓農民說，3年前稻米爆倉，米價跌到不行，這2年遇到疫情，大家都吃白米，種的心血獲得價格回報，他就滿足感恩了。

疫情 農會 台東

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