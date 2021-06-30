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減輕消防業務負擔 花蓮捕蜂捉蛇業務將委外

中央社 / 花蓮縣30日電

夏日是蜜蜂及蛇類出沒旺季，花蓮縣政府過去由捕蜂捉蛇由消防單位包辦，經縣議員建議，縣府爭取中央補助，將委託廠商並結合義消單位執行，減輕消防人員負擔，最快今年上路。

國民黨籍縣議員魏嘉彥指出，花蓮地形狹長，消防局人力有限，據統計，每年平均超過2000件，曾接獲消防員隊員陳情，夏季捕蜂捉蛇業務多、風險大，壓縮隊員休息時間，若又碰上當天火警出勤，體力吃不消。

魏嘉彥表示，今年初臨時大會提案，要求縣府將消防局捕蜂、捉蛇等為民眾服務業務交由農政專業單位辦理，獲得縣議員張懷文、楊華美等連署通過，由縣府農業處主責編列。

農業處長吳昆儒指出，因花蓮轄內範圍廣大，農業單位駐點有限，經過消防局等相關單位協調後，以委外招商方式進行，以各鄉鎮市現有消防據點為單位，由義消系統協助委外廠商進行。

吳昆儒指出，以過去捕蜂捉蛇出勤量換算經費，由農業處向農委會爭取整年度50%經費，獲中央同意補助新台幣520萬經費，另由縣府自籌剩下50%經費，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，議會期程延後，24日在議員連署下，同意縣府先行墊付下半年相關預算。

吳昆儒表示，未來將由義消系統及委外廠商共同執行捕蜂捉蛇業務，由具有經驗的義消人員協助培訓得標廠商執行，近日將上網招標，最快今年就能上路，減輕一線打火兄弟的工作量。

捕蜂捉蛇 新冠肺炎 疫情

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