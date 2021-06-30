安撫緊張情緒 花蓮慈濟醫院為逾百孕婦接種疫苗

中央公告孕婦納入第六類優先接種對象可接種公費疫苗，花蓮慈濟醫院至今天將完成逾百名孕婦接種莫德納疫苗，醫師也自製衛教影片，為孕婦解答注射疫苗的疑慮，安撫緊張情緒。

「一開始也是怕怕的，不敢打疫苗。」懷孕34週的施小姐看了網路上很多的資訊，還詢問中西醫3名醫師，才決定接種疫苗。施小姐說，很擔心因接種疫苗而影響到寶寶；接種前，不僅先詢問擔任醫師的丈夫外，還諮詢婦產科醫師、中醫師，醫師都給了很詳細的評估與建議，所以才放心來打疫苗。

「剛打疫苗時，手臂馬上就感到麻刺還熱熱的。」懷孕23週的李媽媽，也很害怕打完疫苗有什麼後遺症而影響到腹中胎兒，不僅在5月產檢時，就先詢問醫師孕婦能不能打疫苗，在政府一公告孕婦可接種公費疫苗時，還在臉書詢問接種過疫苗的孕婦心得，雖然做足功課，但其實到打疫苗的前一晚，還是很擔心。

李媽媽表示，花蓮慈濟醫院婦產部副主任高聖博發現她的擔憂後，立刻留言分享自製的「孕婦可以打新冠疫苗嗎？」相關資訊影片，讓她安心不少，也更有信心來接種疫苗。

李媽媽腹中寶寶已是她的第4個孩子，由於是高齡產婦，在朋友推薦下到花蓮慈濟醫院給高聖博看診。

高聖博表示，這次為讓孕婦媽媽們安心，除了有婦產科醫師在現場提供諮詢外，也準備自製的衛教影片，讓媽媽們在疫苗注射前後，直接掃描QR Code就可看到以輕鬆聊天的影片，解答疑惑。

高聖博提醒，若孕婦接種疫苗前，有發燒、感冒、14天內接種其他任何疫苗，建議暫緩接種；若是注射完疫苗後，發燒超過48小時或是有其他不良反應，建議盡速回醫院就診。