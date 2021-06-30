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安撫緊張情緒 花蓮慈濟醫院為逾百孕婦接種疫苗

中央社 / 花蓮縣30日電

中央公告孕婦納入第六類優先接種對象可接種公費疫苗，花蓮慈濟醫院至今天將完成逾百名孕婦接種莫德納疫苗醫師也自製衛教影片，為孕婦解答注射疫苗的疑慮，安撫緊張情緒。

「一開始也是怕怕的，不敢打疫苗。」懷孕34週的施小姐看了網路上很多的資訊，還詢問中西醫3名醫師，才決定接種疫苗。施小姐說，很擔心因接種疫苗而影響到寶寶；接種前，不僅先詢問擔任醫師的丈夫外，還諮詢婦產科醫師、中醫師，醫師都給了很詳細的評估與建議，所以才放心來打疫苗。

「剛打疫苗時，手臂馬上就感到麻刺還熱熱的。」懷孕23週的李媽媽，也很害怕打完疫苗有什麼後遺症而影響到腹中胎兒，不僅在5月產檢時，就先詢問醫師孕婦能不能打疫苗，在政府一公告孕婦可接種公費疫苗時，還在臉書詢問接種過疫苗的孕婦心得，雖然做足功課，但其實到打疫苗的前一晚，還是很擔心。

李媽媽表示，花蓮慈濟醫院婦產部副主任高聖博發現她的擔憂後，立刻留言分享自製的「孕婦可以打新冠疫苗嗎？」相關資訊影片，讓她安心不少，也更有信心來接種疫苗。

李媽媽腹中寶寶已是她的第4個孩子，由於是高齡產婦，在朋友推薦下到花蓮慈濟醫院給高聖博看診。

高聖博表示，這次為讓孕婦媽媽們安心，除了有婦產科醫師在現場提供諮詢外，也準備自製的衛教影片，讓媽媽們在疫苗注射前後，直接掃描QR Code就可看到以輕鬆聊天的影片，解答疑惑。

高聖博提醒，若孕婦接種疫苗前，有發燒、感冒、14天內接種其他任何疫苗，建議暫緩接種；若是注射完疫苗後，發燒超過48小時或是有其他不良反應，建議盡速回醫院就診。

莫德納疫苗 孕婦 醫師

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