在家防疫煮飯白米銷量增 台東稻米收購價調漲

疫情下，民眾宅在家，意外逼出許多媽媽的廚藝潛能，不僅讓家人吃到拿手好菜，還有一些創新料理，也因此意外讓白米銷量提升，台東稻米收購價跟著調漲。

「這是疫情下的小確性」，今年一期稻收割已進入尾聲，稻農雖憂心將在7月插秧的二期稻是否能順利成長，但看到飽飽的稻穗送進碾米廠，還是露出豐收的喜悅，鹿野鄉有機米產銷班長涂進榮說，「一期稻每包稻穗（60公斤）收購價漲了新台幣100元」。

「沒想到疫情讓白米漲價」關山鎮農會總幹事邱美玲說，關山鎮農會一期稻收購價1包60公斤的稻穀漲了50元，主要是因為疫情關係，在家煮飯的婆婆媽媽變多了，白米的消耗量跟著多，價格就跟著漲，收購也就跟著調高。

台東地區農會總幹事李建通也表示，台東市區的稻穀收購價也漲了50至100元。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多餐廳、小吃店暫時歇業，或是改為外帶；另外不少家庭也改變了飲食習慣，選擇進入廚房自己料理三餐。

最近許多婆婆媽媽在社群網站分享下廚心得，交流手藝。有人說「廚藝潛能在這段時間都被逼出來了」、「宅在家，每天都在想煮什麼」，菜色要如何變，媽媽們想破頭，只好互相交換菜單。