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疫情影響蘭嶼零觀光 店家變通首次出現島上外送賺外快
疫情影響，台東蘭嶼觀光產業受衝擊，但危機就是轉機，有族人就臨機應變，利用防疫期間，民眾宅在家的情況，發展蘭嶼島內首家餐點外送服務，在堅困疫情中，殺出一條生計之路。
「加減賺一點，不然吃海風了！」施姓業者說，升三級警戒後，就沒有觀光客來蘭嶼，但生活還是要過，所以他就想到外送服務，雖然不像本島活絡，但認真跑，多少還是有收入。
蘭嶼每年4月以後，就是島上觀光旅遊旺季，去年旅遊突破百萬人次，今年疫情嚴峻，5月至今旅遊人次幾乎是零，衝擊整個島上觀光發展，卻也激發出在地觀光業者變通管道，提供外送服務。
施姓業者說，主要客群大多是公家機關團體或部分年輕族人，他們計價方式很簡單，就是東西價格依外送距離加個5元、10元的運費而已，也有店家是以滿額多少後來外送。
「外送價格合理，也方便。」張姓族人說，這個外送服務還不錯，避免群聚感染和移動，在家只要打電話到店家，就會把東西送到家來，以前都沒有，現在疫情期間，年輕人能變通賺錢很好。
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