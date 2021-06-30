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蘇澳稻農賣千包有機米 捐3萬助弱勢家庭、偏鄉小校

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
淼苗稻人嚴靖淼在冬山鄉種稻田。記者林佳彣／攝影
淼苗稻人嚴靖淼在冬山鄉種稻田。記者林佳彣／攝影

宜蘭蘇澳的淼苗稻人嚴靖淼種稻40載，且於8年前轉型種有機米，最近金黃稻穗進入收割期，他原定舉辦「割稻趣」小農夫體驗活動，因疫情影響忍痛取消。儘管如此，嚴靖淼投身公益不遺餘力，凡售出1包有機米就捐30元，限量千包的善款3萬元，將幫助蘇澳鎮逾廿個弱勢家庭、小型偏鄉學校撐過疫情難關。

其實，53歲的嚴靖淼是位假日農夫，平時在海軍中正基地擔任鐵工廠領班。承襲務農家業的他自13歲開始種稻，在冬山鄉擁有約3.2甲農地，因有感於慣行農法噴灑農業會影響生態，8年前加入產銷班改種有機米、推行有機耕作。

嚴靖淼強調有機耕作不使用農藥化肥，採自然生長及合格有機肥栽種，米的口感相對紮實好吃，其有機米品種為高雄147號和台中秈10號，前者於去年和今年皆入圍宜蘭嚴選優質米。最近稻穗陸續成熟，嚴靖淼已於27日開始進行收割。

疫情以來，不少民眾生計大受影響，有些更因無薪假陷困境，嚴靖淼決定販售1000包有機米做愛心，每包米售出便捐款30元，但也坦言「能力有限，先幫助蘇澳鎮逾20個弱勢家庭、小型偏鄉學校。」

消息一出，國內各地民眾響應做公益，有人一口氣買60包米，要請嚴靖淼分送予弱勢團體，也有人買送餐廳，請業者製作防疫餐為醫護人員打氣；另外，受到宜蘭家扶中心照顧的孩童們，集資購買24包米回饋該中心，要讓善的循環在社會上持續流動。目前，有機米預購量達到兩成，他說道，不論最後是否完售，自己已經捐出3萬元善款予社會上需要幫助的人。

有機米預購做愛心，每包1.5公斤售價230元，可選擇高雄147號和台中秈10號，近期收割後方能出貨，訂購請洽Line ID：0952976862、nancylee1122。

嚴靖淼賣米捐款3萬元，以幫助蘇澳鎮弱勢家庭和偏鄉學校。圖／嚴靖淼提供
嚴靖淼賣米捐款3萬元，以幫助蘇澳鎮弱勢家庭和偏鄉學校。圖／嚴靖淼提供
嚴靖淼栽種的有機米「高雄147號」，於27日已收割完成。記者林佳彣／攝影
嚴靖淼栽種的有機米「高雄147號」，於27日已收割完成。記者林佳彣／攝影
假日農夫嚴靖淼承襲務農家業，迄今種稻40年之久。記者林佳彣／攝影
假日農夫嚴靖淼承襲務農家業，迄今種稻40年之久。記者林佳彣／攝影

偏鄉學校 疫情 蘇澳

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