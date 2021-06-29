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燃料池滿了！核二廠一號機「提前除役」 估明日停機

機構確診「滾雪球」到50多例 議員要求基市府檢討「三高」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天在市議會定期會，報告本市防疫工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在市議會定期會，報告本市防疫工作。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會定期會今天聽取市長林右昌報告防疫工作，市議員王醒之說，基隆市疫情出現超高確診率、死亡率和致死率「三高」現象，照護機構更從1例「一路滾雪球」到50多例，一定要檢討。

林右昌回應致死率高與3項因素有關，第一是確診者年紀越大，風險越高，其次若有慢性病也有影響，另一項因素是這些長者確診後送到醫院，因為久病在床，家屬可能不希望長輩那麼辛苦，所以簽署放棄急救同意書。

王醒之今在議會表示，檢討防疫成效不等於否定防疫團隊的努力，但面對最早在印度發現的Delta病毒，還是要提出建言，請市府未雨綢繆。資訊透明是信任的基礎，6月17日他就呼籲市府比照其他縣市，公布每日最新疫情相關數字，希望市府做到。

王醒之也關切衛生福利機構群聚「三高」問題，他說，基隆到昨天共有301例本土個案，與洗腎診所、護理之家、養護之家相關有58例，占確診者19.26%。機構確診者死亡11例，又占58例的18.96%。全市21例死亡，其中11例是機構住民，比重更高達52.38%

基隆市洗腎診所5月23日傳出第1例，接著28日有護理之家住民確診，逸嘉養護中心首例6月3日公布，然後機構確診者一路滾雪球到58例，王醒之要求市府必須要有明確檢討。

王醒之說，以逸嘉養護中心為例，市府直到12日累計13例才提降載，又等到端午連假過後，15日晚上才清艙，把住民安置在防疫旅館1人1室，延誤了13天，是誤判？還是找不到集中收住場所？又是誰的決定？市府要說清楚。

衛生局長吳澤誠表示，全國確診者死亡病例平均年齡是72歲，基隆市則是78歲。21名死亡病例中，17人具慢性病史。全國有83家機構出現病例，集中在台北、新北、基隆和桃園地區，基隆市有3家。

吳澤誠說，逸嘉的抗疫經驗讓防疫團隊學習到非常多，所有的原則都是根據防疫醫師的決定做操作，全台都這樣子。首先不進不出、檢驗代替檢疫、分艙分流，然後加強監測這幾個方面來處理。

基隆 衛生局 洗腎

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