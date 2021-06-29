Delta變異株引恐慌 宜蘭長者施打疫苗暴增

宜蘭縣連續4天加零，居家隔離17人，累積確診為96位。縣府安排昨日頭城大溪魚市場篩檢，236位檢測結果全為陰性。另外，Delta變異株入侵台灣，民眾關注疫苗重要性，縣長林姿妙提到，許多不在原訂昨日施打名單的長者，出現在衛生所，導致現場人潮增加且無法負荷，她呼籲懇請民眾依照通知單時間、地點前往。

Delta變異株近日在屏東爆群聚感染，衛生局長徐迺維表示，民眾對自我健康日漸重視，先前AZ疫苗施打率降至不到2成，後來回升最高3成、昨天4成，代表民眾接受，這是好現象。

蘇澳鎮長李明哲今在縣務會議提到，民眾昨日在蘇澳鎮衛生所苦等2小時，才接種到疫苗，現場出現上百人群聚狀況。對此，秘書長林茂盛回應，衛生局昨日已做進一步檢討，在接近傍晚與學校溝通協調，最後選擇蘇澳國小，以提供寬敞空間、具有冷氣設備作為施打疫苗場地。

目前，宜蘭縣獲配AZ疫苗有3萬6170劑，已施打3萬5996劑，而2700劑莫德納疫苗，已經完成1909人施打，全縣人口有7.97%接種。衛生局也提醒，莫德納疫苗的施打期程，7月2日至7月6日為82歲以上長者（原住民65歲以上）， 7月7日至7月10日則是75歲至81歲長者。