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中央給不夠？立委劉櫂豪：台東人均疫苗數高於全國

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
民進黨台東縣黨部主委、立委劉櫂豪強調台東獲得的人均疫苗比例高於全國平均值。圖／劉櫂豪服務處提供
民進黨台東縣黨部主委、立委劉櫂豪強調台東獲得的人均疫苗比例高於全國平均值。圖／劉櫂豪服務處提供

中央6月核撥台東縣AZ和少數莫德納疫苗2萬300劑，7月莫德納疫苗也有1萬8480劑，即將送來，共3萬8780劑，但坊間盛傳中央給的疫苗不足。民進黨籍立委、台東縣黨部主委劉櫂豪今天表示，如果中央給的疫苗全數打完，屆時台東縣疫苗覆蓋率可達18.07%，高於全國平均值14.81%。他也建議提供殘劑預約，不過衛生局表示目前台東沒有殘劑問題。

目前中央計畫於7月1日先撥8400劑，7月8日5600劑，後續4480劑視施打情況核撥，時間未定，對象為1到8類。有人質疑目前台東施打率僅7%太低，懷疑中央分配給台東疫苗分配是不是較少，但劉櫂豪強調實際上台東人均疫苗數高於全國平均。

劉櫂豪說，近2個月疫情警戒造成大家生活不便，年初疫情穩定，民眾打疫苗意願低，現階段以疫苗解決問題是共識，中央努力爭取疫苗，但部分民眾誤解資訊產生疑問。

他說，新一批莫德納疫苗即將送到各縣市，台東縣府尚未公布施打辦法，可參考宜蘭、花蓮縣府做法，優先給長者，積極宣導提高長者施打意願。殘劑施打可參考宜花和台中市，可提供殘劑電話或網路預約。

莫德納疫苗 台東 劉櫂豪 疫苗

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