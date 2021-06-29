與枋寮果農接觸和足跡重疊 台東16人PCR陰性

台東22名縣民與屏東枋寮果農新冠肺炎確診者案14734有接觸或足跡重疊，經PCR採檢結果有16人為陰性，6人採檢中，目前10名居家隔離。

台東縣政府今天表示，昨日上午接獲屏東縣通知，縣內有10人與枋寮果農新冠肺炎確診案14734有接觸史，必須居家隔離，其中2人主動洽詢衛生局採檢陰性、其餘8人經衛生局緊急安排PCR採檢，昨天晚間PCR核酸檢測結果7人為陰性、1人採檢中。

另外12人足跡重疊，列為自主健康管理，其中7人PCR篩檢為陰性、5人採檢中。

台東縣長饒慶鈴表示，針對Delta病毒擴散危機，縣政府已快速啟動村里長關懷機制，請村里長主動關心自熱區或國外回來的鄉親，也請有相關旅遊史、足跡史的民眾務必做好自我健康監測，並盡速至就近衛生所或醫療機構進行自費快篩。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，屏東近日爆發計程車司機群聚疫情，經疫調發現，有染疫乘客的親戚是從秘魯返台的祖孫，依最新病毒基因定序，確認秘魯祖孫感染最早在印度發現的Delta變異株。