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年度盛會宜蘭水燈節 今年疫情取消辦理

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭市公所宣布今年宜蘭水燈節取消辦理。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所宣布今年宜蘭水燈節取消辦理。圖／宜蘭市公所提供

國內疫情持續，中央疫情指揮中心延長三級警戒至7月12日止，宜蘭市公所今天宣布，7月22日至8月14日登場的「2021年二百年風華再現 宜蘭放水燈」取消辦理。

迄今逾200年歷史的宜蘭水燈節，是宜蘭縣重要的無形文化資產，該民俗活動目的是為無主孤魂引渡，邀請陽理祭物，以求平安；由於放水燈兼具文化、藝術、宗教、觀光等面向，不只帶動地方產業，也提升社區文化內涵。

宜蘭水燈節由宜蘭市公所、宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會共同舉辦行之多年，並以宜蘭城隍廟為中心，除了從揭開序幕的城隍爺出巡會場灑淨，發表科儀，到上香祝禱繞境，還有重頭戲的水燈施放。

不只延續傳統，宜蘭水燈節陸續加入新元素，邀請童玩節國外團體、宜蘭在地表演藝術團隊，以及當地學校參與各項節目演出，同時也透過傳統藝術教學營、小水燈DIY活動，讓民眾對該文化有更多認識。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭水燈節是宜蘭的一大盛事，每年吸引上萬人民眾參與。今年因疫情關係，宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬向城隍爺、眾神請示，並在多方討論、評估後，最終決定取消此次活動。

江聰淵說明，全國目前致力於防疫解除三級警戒，宜蘭同樣有責任做好防疫措施，降低所有感染的風險是最重要的事情，針對此次活動停辦，感謝市民配合與體諒。

宜蘭市公所與宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會考量防疫，取消辦理今年的宜蘭水燈節。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所與宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會考量防疫，取消辦理今年的宜蘭水燈節。圖／宜蘭市公所提供

疫情 江聰淵 城隍爺

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