台東副議長林琮翰：中央疫情報告天天講鬼話

台東縣今天宣布連續第19天未出現本土確診個案，但因政府提供疫苗遠不及國人所需，台東縣長饒慶鈴今天表示，要達到疫苗接種的群體免疫力，還有很長一段路要走。議會總質詢中，議員古志成帶頭為全國635名確診死亡者默哀；副議長林琮翰則痛批中央流行疫情指揮中心天天講鬼話。

饒慶鈴說，台東縣政府公費疫苗施打對象均依照中央規定，優先施打高風險的第一線防疫人員、長者、住宿型養護住民及洗腎患者等，近日因應北農群聚案，也列入中央市場、果菜市場等第一線工作人員，讓民生物資產銷維持順暢。

古志成說，全國確診死亡人截至昨天共635人，他請議會中所有人為逝去者默哀一分鐘，並提醒還有很多人確診，為生命掙扎中，每個死亡都是對家庭的破壞。

他說，疫苗很不夠，縣府還要再向中央爭取，中央一直擋，如果縣府先買到就是打臉中央，所以短期內不太可能，甚至遙遙無期。偏偏目前Delta變異株病毒興起，他請縣府要注意偽陰性，也要協助縣民暫時防止遊客進來。

林琮翰則說，以前他晚上都會聽司馬中原講鬼，現在每天下午2點也聽到一堆人在講鬼話，中央對疫苗政策一直混淆不清，他請縣府話不要講得太快，1個月前說要為縣民採購30萬劑疫苗，現在還沒結果，縣民只會想知道有沒有買到，而不是過程中的困難，會和中央一樣，說完後依然什麼都搞不清楚，他也點名衛生局長黃明恩，要求「你不能和陳時中一樣在辦公室看數據」。

副縣長王志輝說，台東和雲林、花蓮等縣合購，委託的生技公司都不一樣，花蓮要買BNT，但和鴻海台積電進度一樣，文件都還在準備階段，疾病管制署已開放地方政府買疫苗，但目前無人買到，所有決定權依然在中央，因為規定還是以中央為主，免責問題涉及中央，地方無法決定。