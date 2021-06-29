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東海岸大地藝術節「月光 海音樂會」取消

中央社 / 花蓮縣29日電

東海岸大地藝術節「月光．海音樂會」受疫情影響，原訂7場次全數取消，其中7月24日「海歌山和」售票場次，今天起至7月27日止辦理退票，且免收10%手續費。

東海岸大地藝術節（TECLandArts Festival）2015年開始舉辦，內容包括邀請藝術家駐地創作大型戶外作品，沿著省道台11線公路開放藝術工作室、藝術市集、音樂會等，受到遊客歡迎熱情參與。

主辦單位交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天表示，配合中央疫情指揮中心宣布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒再延長至7月12日，東管處所屬各遊客中心及景點將同步延長封閉時間至7月12日。

而「2021東海岸大地藝術節」原訂7場次「月光．海音樂會」，考量音樂會為動輒5000、6000人的大型活動，活動性質難以要求群眾全程佩戴口罩及保持安全社交距離，因此決定全數取消辦理。

其中原訂7月24日舉辦「海歌山和」售票場次，自今天中午12時起至7月27日晚間11時止辦理退票，並免收10%手續費。已購票的民眾依據原購買方式辦理退票（原於ibon系統購票即在ibon退票；團體票與旅行社購票者洽原售票單位辦理）；「創藝市集徵件」與「天然環保餐具創意設計競賽」也一併取消。

東管處表示，雖然今年「月光．海音樂會」無法舉辦，但藝術家駐地創作部分仍如期進行。

依「海歌山和」主題，邀請藝術家林介文、林淑鈴、魯碧思．瓦娜、見維．巴里、伊佑．噶照、古勒勒．達比烏蘭等，分別在花蓮鹽寮、台東石雨傘、成功海濱公園及加路蘭等景區駐地創作，目前作品已全數完成；但考量疫情期間，在3級警戒尚未解除前景區仍持續關閉，遊客無法親臨現場欣賞，將陸續透過線上展覽方式呈現。

音樂會 疫情 藝術家

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