疫情下見證愛情 癌末老翁病房內完成終身大事

「我願意」花蓮一名65歲張姓老翁罹患大腸癌末期，他的最大心願是與相戀陪伴6年的吳女士結為連理，門諾醫院得知後，今天為這對有情人舉行溫馨的結婚儀式，並為他們見證。雖然沒有婚戒、禮服，吳女士仍感動得落淚，一旁的張翁拍肩安慰她，兩人手牽手看著結婚紀念書，攜手共度餘生。

張姓老翁與吳女士相識超過40年、相戀6年，去年張翁被檢查出大腸癌末期，有感於日漸虛弱的身子及疾病惡化，希望能給陪在身旁的吳女士一個名分，擔心疫情期間、身體狀況無法負荷，於是向護理師提出心中的煩惱，護理師得知後，決定為2人辦一場溫馨的結婚儀式。

「你願意接受吳女士成為你的妻子嗎？」張翁激動地說「我願意」，吳女士除頻頻點頭，也止不住淚水，緊緊握住老張的手，向他說「我很愛你也謝謝你愛我」，兩人十指緊扣凝視著彼此，場面溫馨感人。

結婚的2人一起切下蛋糕，簽署結婚證書，張翁感謝這幾年妻子的陪伴，尤其去年生病後進出醫院治療，總是盡心盡力；張翁也感謝醫院人員短時間內完成願望，讓他不留遺憾，在人生最後的時刻完成終生大事。